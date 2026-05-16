A1 MLANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PONTECORVO E AREA DI SERVIZIO CASILINA OVEST
A1 MLANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PONTECORVO E AREA DI SERVIZIO CASILINA OVEST
Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, con orario 21:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cassino;
-sarà chiusa l’area di servizio “Casilina ovest”, situata nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino, verso Napoli.