A1 MLANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANAGNI-COLLEFERRO VERSO ROMA
Roma, 26 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rimozione di un’area di cantiere, dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Colleferro, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Anagni, percorrere la SS6 Casilina seguendo le indicazioni per Colleferro/Roma e rientrare in A1 alla stazione di Colleferro.