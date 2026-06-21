A1 MILANO-NAPOLI:TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI VERSO FIRENZE

Roma, 21 giugno 2026 – Alle ore 3:00 circa sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 206 che ha visto coinvolto un mezzo pesante ribaltato con perdita di carico.

Al momento si registra 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Sasso Marconi Nord.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3º Tronco di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita a Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la SS64 Porrettana e rientrare in A1 a Sasso Marconi.