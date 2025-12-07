A1 MILANO-NAPOLI:CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MELEGNANO

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Melegnano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: San Giuliano;

in uscita per chi proviene da Milano: San Giuliano o Lodi.