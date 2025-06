A1 MILANO-NAPOLI: VEICOLO RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E FIDENZA IN DIREZIONE BOLOGNA, CODE IN DIMINUZIONE

Roma, 20 giugno 2025 – Poco dopo le 19:00, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, è stata rimossa l’autovettura precedentemente in fiamme al km 76.

Attualmente, nel tratto interessato, sono in atto le operazioni di ripristino dei danni provocati alla pavimentazione dall’incendio e il traffico transita su due corsie. Si registrano 10 km di coda, in diminuzione, nel tratto compreso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. E’ in corso la distribuzione d’acqua agli utenti presenti in coda.

In alternativa, chi viaggia verso Bologna può uscire a Piacenza sud e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A1 a Fidenza