A1 MILANO-NAPOLI: VEICOLO IN AVARIA RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE
Roma, 20 Agosto 2025 – Alle 16 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, in direzione Firenze, è stato rimosso un mezzo pesante precedentemente fermo in avaria al km 442.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4km di coda in diminuzione, verso Firenze.