A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO
A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO
Roma, 31 maggio 2026 – Per consentire lavori di riqualifica cavalcavia, chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano, verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Giuliano, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 22:00-6:00;
-dalle 23:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.