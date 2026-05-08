A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO
A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO
Roma, 8 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Giuliano, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22:00-5:00;
-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 maggio.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.