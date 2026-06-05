A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 5 giugno 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Giuliano Milanese, nei seguenti giorni e orari:
-nelle quattro notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, con orario 22:00-5:00;
-dalle 23:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 giugno.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano Milanese, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.