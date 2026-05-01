A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO MILANESE E CHIUSURE NOTTURNE USCITA DA BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO MILANESE E CHIUSURE NOTTURNE USCITA DA BOLOGNA
Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, allo svincolo di San Giuliano, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 22:00-5:00 e dalle 22:00 di venerdì 8 alle 5:00 di sabato 9 maggio, chi percorre la A1, da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Giuliano Milanese.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano Milanese, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna;
-nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano/Binasco, sulla stessa A1, oppure proseguire in A1 verso Milano, seguire le indicazioni per Milano Piazzale Corvetto e uscire allo svincolo SS 9 via Emilia/Poasco/Centro Direzionale ENI/M3.