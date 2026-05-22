A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO
A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO
Roma, 22 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con orario 22:00-5:00, chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano, verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Giuliano.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.