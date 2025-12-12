A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 12 dicembre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Giuliano Milanese, nei seguenti giorni e orari:
-nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, con orario 22:00-5:00;
-dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano Milanese, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.