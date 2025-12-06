A1 MILANO-NAPOLI: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE ALLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 6 dicembre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia di svincolo, chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Giuliano Milanese, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre;
-dalle 23:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano Milanese, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.