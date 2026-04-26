A1 MILANO-NAPOLI: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO
A1 MILANO-NAPOLI: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO
Roma, 26 aprile 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Giuliano.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.