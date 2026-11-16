A1 MILANO-NAPOLI: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLA STAZIONE DI FIDENZA
A1 MILANO-NAPOLI: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLA STAZIONE DI FIDENZA
Roma, 16 novembre 2026 – Per consentire lavori di posa e manutenzione cavi, chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Fidenza.
Dopo l’uscita obbligatoria a Fidenza, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.