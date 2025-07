A1 MILANO-NAPOLI: TRATTO CHIUSO TRA BARBERINO E FIRENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA PER RIPRISTINO INCIDENTE

Roma, 26 luglio 2025 – Sulla Autostrada A1 Milano-Napoli permane la chiusura del tratto compreso tra Barberino e Firenzuola, in direzione Bologna, che si è resa necessaria per consentire il ripristino dei danni causati da un mezzo in fiamme, ora spento, all’altezza del km 258.

Attualmente si registrano 8 km di coda nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio A1 Milano-Napoli Panoramica/A1 Milano-Napoli Direttissima, in direzione Bologna.





Agli utenti che da Firenze sono diretti a Bologna, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica.