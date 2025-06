A1 MILANO-NAPOLI: TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 26 giugno 2025 – Alle 05:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, per un incidente autonomo al km 690 che ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.



Attualmente il traffico in direzione Roma è bloccato e si registrano 4 km di coda.

A chi proviene da Napoli ed è diretto verso Roma si consiglia di uscire a Caianello e rientrare a San Vittore dopo aver percorso la viabilità ordinaria.