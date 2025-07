A1 MILANO-NAPOLI: TRAFFICO SBLOCCATO NEL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E CHIUSI VERSO FIRENZE

Roma, 21 luglio 2025 – Alle ore 21:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato sbloccato il traffico nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi verso Firenze, precedentemente bloccato a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 417+800, nel quale un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo parte del carico anche lungo la carreggiata opposta.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, è chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze si registrano 6 km di coda, con tendenza in diminuzione, all’altezza dell’uscita obbligatoria di Fabro, in direzione di Firenze. Si registrano inoltre 2 km di coda, in diminuzione, all’interno del in tratto chiuso, dove il traffico defluisce su una corsia. Risulta chiusa anche la stazione di Orvieto, in entrata, in direzione Firenze.

In direzione opposta, verso Roma, sono terminate le turbative alla circolazione.

Agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria di Fabro, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi.

Per le lunghe percorrenze che da Roma si dirigono verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita a Orte, percorrere la strada statale E45 verso Perugia, quindi seguire la Perugia-Siena per raggiungere la stazione di Valdichiana dove riprendere l’A1 verso Firenze.