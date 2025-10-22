A1 MILANO-NAPOLI: TRAFFICO SBLOCCATO NEL TRATTO COMPRESO TRA AGLIO E BARBERINO VERSO FIRENZE

Roma, 22 ottobre 2025 – Alle 21:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Aglio e Barberino verso Firenze, il traffico è stato sbloccato all’altezza del km 260 dove era avvenuto un incidente

che ha visto coinvolto un mezzo pesante all’interno della galleria “Manganaccia”.

Attualmente, sul luogo dell’evento, si circola su una sola corsia e si registrano 4 km di coda in diminuzione verso Firenze.