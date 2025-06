A1 MILANO-NAPOLI: TRAFFICO REGOLARE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO E IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 13 Giugno 2025 – Poco prima delle 19, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze, la viabilità è tornata regolare dopo che in giornata un’autovettura è andata in fiamme, all’altezza del km 215 all’interno della galleria Vado.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano accodamenti.