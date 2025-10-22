A1 MILANO-NAPOLI: TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA AGLIO E BARBERINO VERSO FIRENZE

Roma, 22 ottobre 2025 – Verso le 20:30, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Aglio e Barberino verso Firenze, all’altezza del km 260, il traffico è bloccato a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante all’interno della galleria “Manganaccia”.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia e si registrano 4 km di coda verso Firenze.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti a Firenze si consiglia di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Barberino.