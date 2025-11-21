A1 MILANO-NAPOLI: TERMINATI I LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: TERMINATI I LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: TERMINATI I LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD VERSO FIRENZE
Roma, 21 novembre 2025 – Poco prima delle ore 6:15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Incisa e Firenze sud verso Firenze, sono terminati i lavori di ripristino del piano viabile, all’altezza del km 318.8.
Sono così tornate disponibili al traffico tutte le corsie.
Le attività di ripristino, proseguite per tutta la notte, hanno consentito la rimozione del cantiere questa mattina come da programma.
Sul luogo dell’evento è intervenuto il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto interessato, non si registrano turbative alla circolazione.