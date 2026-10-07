A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEMANETE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEMANETE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA
Roma, 7 ottobre 2026 – Alle 18:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, per un mezzo pesante in fiamme, al km 462.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda in direzione Roma.
Chi viaggia verso Roma deve uscire a Orvieto, quindi percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, poi la SS2 Cassia in direzione Viterbo, per poi immettersi sulla superstrada Viterbo-Orte in direzione Orte, da cui è possibile rientrare in A1.