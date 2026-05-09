A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER VEICOLO IN FIAMME IN GALLERIA IL TRATTO BARBERINO E CALENZANO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 9 maggio 2026 – Alle ore 14:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze, è stato temporaneamente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria Santa Lucia all’altezza del km 265.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico è bloccato fuori dalla galleria e si registrano 3 km di coda in direzione Firenze.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Barberino si consiglia di percorrere la strada militare “barberinese” e rientrare a Calenzano.