A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER VEICOLO IN FIAMME IL TRATTO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER VEICOLO IN FIAMME IL TRATTO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI VERSO FIRENZE
Roma, 30 marzo 2026 – Alle ore 15:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 209.0.
Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico transita su una corsia deviata sull’R43 Raccordo di Sasso Marconi e si registrano 3 km di coda in direzione Firenze. Si registrano inoltre 5 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Sasso Marconi Nord.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti in transito, in direzione Firenze, devono uscire a Sasso Marconi Nord, percorrere la SS 325 Val di Setta, in direzione Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.
Per le brevi percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita sull’R14 Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la SS 64 Porrettana e rientrare in A1 alla stazione di Sassa Marconi.
Per gli utenti delle lunghe percorrenze in transito da Milano e diretti verso Firenze/Roma si consiglia di percorrere la A15 Parla-La Spezia, proseguire per la A12 Genova-Sestri Levante in direzione Pisa e successivamente prendere la A11 Firenze- Pisa Nord in direzione della A1.