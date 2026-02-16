A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO TRA FIRENZE SUD E INCISA VERSO ROMA

Roma, 16 febbraio 2026 – Poco prima delle 09:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa verso Roma a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante che ha urtato la barriera spartitraffico interessando parzialmente anche la carreggiata opposta.

Sul posto, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in aumento verso Roma. Inoltre, si registrano 4 km di coda in carreggiata opposta, dove si circola su due corsie verso Firenze.

Chi viaggia in direzione Firenze può uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1.

Chi viaggia in direzione Roma, deve uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.