A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 20 Aprile 2026 – Alle 19:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 206 che ha visto coinvolto un solo mezzo pesante che trasportava collettame, e che, a causa dell’incidente, ha preso fuoco.

Attualmente, sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, il traffico è bloccato e si registrano 4 Km di coda verso Firenze.

Si sta provvedendo alla distribuzione di bottigliette di acqua agli utenti fermi in coda.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Sasso Marconi Nord, percorrere la SS64 Porrettana, con rientro in autostrada alla stazione di Sasso Marconi.