A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI E SASSO MARCONI NORD IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 16 marzo 2026 – Alle ore 14:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 207.7, all’interno della Galleria Monte Mario Nord, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Al momento , all’interno del tratto chiuso, si registrano 2 km di coda in direzione Bologna.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti in transito in direzione Bologna devono uscire a Sasso Marconi, percorrere la SS 64 Porrettana e rientrare a Bologna Casalecchio, sull’R14 Raccordo di Casalecchio.

Gli utenti in transito in direzione Bologna dotati di dispositivi di telepedaggio, dopo essere usciti a Sasso Marconi e aver percorso la SS 64 Porrettana, possono rientrare in A1 a Sasso Marconi Nord.