A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E IL BIVIO CON LA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA

Roma, 31 ottobre 2025 – Alle ore 7:00 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, in direzione di Roma, a causa di un incidente tra due autovetture avvenuto all’altezza del km 525,3.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, si registrano 8 km di coda.

Gli utenti che da Firenze sono diretti a Roma, devono uscire a Orte, percorrere la superstrada E45 Orte-Viterbo e successivamente la SS2 Cassia verso Roma.

Gli utenti che si trovano all’interno del tratto chiuso devono uscire a Ponzano Romano, seguire le indicazioni per Stimigliano-Poggio Mirteto, percorrere la SP 313 per Passo Corese e successivamente la SS4 Dir, per poi rientrare in A1 a Fiano Romano.