A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA CHIUSI E FABRO IN DIREZIONE ROMA

Roma, 11 luglio 2026 – Alle 08:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabro in direzione Roma, a causa di un incidente al km 426.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda verso Roma.

A chi proviene da Firenze ed è diretto verso Roma si consiglia di uscire a Chiusi e rientrare a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la Siena-Perugia verso Perugia dove prendere l’E45 per raggiungere il casello di Orte dove riprendere l’A1 verso Roma.