A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA E AGLIO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 26 novembre 2026 – Poco dopo le ore 9 sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima ed Aglio, in direzione Bologna, a causa di un veicolo in fiamme, ora spento, all’altezza del km 258.





Attualmente sul luogo dell’evento, dove il traffico è bloccato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.





Agli utenti in viaggio verso Bologna si consiglia di utilizzare la A1 direttissima.