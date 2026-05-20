A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VALDARNO ED AREZZO IN DIREZIONE ROMA.
A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VALDARNO ED AREZZO IN DIREZIONE ROMA.
Roma, 20 maggio ottobre 2026 – Poco prima delle ore 9, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma, a causa di un incidente al km 356.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglia della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 7 km verso Roma.
Per chi viaggia verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Valdarno dove si registrano 2 km di coda, si consiglia di percorrere la S.R.69 verso Arezzo per poi rientrare in A1 ad Arezzo.
Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Roma si consiglia di uscire ad Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorre S.S.326 Raccordo Siena-Bettole per poi rientrare in A1 a Valdichiana.