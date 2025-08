A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VALDARNO E AREZZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma 4 Agosto 2025 – Alle 11:30 circa, sulla autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 339.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per L’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.

Si registrano, inoltre, 3 km di coda in direzione Bologna e 2 km di coda in direzione Roma.

Gli utenti diretti verso Roma devono uscire a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria, e possono rientrare in A1 ad Arezzo. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Bologna.

Per le lunghe percorrenze, verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire indicazioni per Siena, percorrere SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.

Per le lunghe percorrenze, verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdarno.