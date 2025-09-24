A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE E PARMA IN DIREZIONE DI MILANO

Roma, 24 Settembre 2025 – Alle ore 17:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 117, nel quale un mezzo pesante si è intraversato disperdendo il carico e occupando parzialmente entrambe le carreggiate.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso si registrano code di 6 km in direzione di Milano e di 8 km verso Bologna, dove si circola su una corsia.

Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano, si consiglia di anticipare l’uscita a Reggio Emilia, seguire la strada statale SS09 Emilia con rientro a Parma. Percorso inverso per chi da Milano viaggia in direzione di Bologna.

Per le lunghe percorrenze che da Bologna sono dirette verso Milano, all’altezza di Modena, si consiglia di seguire la A22 Brennero-Modena fino a Verona dove è possibile immettersi sull’ A4 Torino-Trieste in direzione Milano.