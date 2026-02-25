A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI
Roma, 25 febbraio 2026 – alle ore 11 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Vittore e Caianello verso Napoli, a causa di un mezzo pesante alimentato a GPL in fiamme all’altezza del km 681.
Al momento in corrispondenza dell’evento il traffico è momentaneamente bloccato e si registra 1 km di coda.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in transito diretti verso Napoli, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cassino, percorrere la SS630 Ausonia in direzione di Cassino, proseguire sulla SS6 Casilina seguendo le indicazioni per Napoli e rientrare in A1 a Caianello.