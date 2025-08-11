A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 agosto 2025 – Verso le 16:15, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione Roma Nord, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 525.

Al momento in corrispondenza dell’evento il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le carreggiate e si registrano 1 km di coda verso Roma e 2 km di coda verso Firenze.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Sono in corso le distribuzioni di acqua da parte della Propezione Civile.

Agli utenti in transito diretti verso la Roma o Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 e SS2 Via Cassia e proseguire sul GRA verso la A1 Milano-Napoli.

Agli utenti in transito diretti verso Firenze, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul GRA, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo, proseguire su SS675 e rientrare in A1 a Orte.