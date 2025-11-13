A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE
Roma, 13 novembre 2025 – Alle ore 15:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Fabro, in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 447.7.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Firenze.
Agli utenti in A1, provenienti da Roma e diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Orvieto, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Fabro.
Per le lunghe percorrenze verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Orte, percorrere la E45 in direzione Perugia, proseguire sul Raccordo Siena-Bettolle-Perugia verso Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.