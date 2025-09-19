A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 19 settembre 2025 – Alle 15:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto in direzione Firenze, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 476, che ha coinvolto un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Firenze.

Gli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, devono anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto in direzione Firenze.