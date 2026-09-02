A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E IL BIVIO CON LA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA

Roma, 2 settembre 2026 – Poco dopo le ore 14:30, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, in direzione Roma, a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 524+500.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico risulta bloccato e si registrano 5 km di coda.

Gli utenti che da Firenze sono diretti a Roma, devono uscire a Orte, percorrere la superstrada E45 Orte-Viterbo e successivamente la SS2 Cassia verso Roma, da dove è possibile rientrare in A1 attraverso il Grande Raccordo Anulare e quindi la D18 Diramazione Roma Nord.