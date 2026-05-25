A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 25 Maggio 2026 – Alle 15:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e Attigliano, verso Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 489.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda verso Firenze.
Si registrano inoltre, 4 km di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Orte in direzione Firenze.
Gli utenti delle brevi percorrenze, provenienti da Roma e diretti verso Firenze, dovranno uscire alla stazione di Orte, percorrere la SS675 in direzione Viterbo, poi la SS2 Cassia in direzione Montefiascone, proseguire per la SR71 in direzione Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto, in direzione Firenze.
Per le lunghe percorrenze, verso Firenze, si consiglia di uscire a Orte, seguire la E45 verso Perugia, da cui è poi possibile prendere il Raccordo Perugia-Bettolle con rientro in A1 a Valdichiana.