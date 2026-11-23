A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E VALDICHIANA IN DIREZIONE ROMA

Roma, 23 novembre 2026 – Alle 15:25 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma, a causa di un mezzo pesante in fiamme, all’altezza del km 374, in corrispondenza del quale il traffico è bloccato.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, nel tratto interessato, si registrano 2 km di coda in direzione Roma.



