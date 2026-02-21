A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E VALDICHIANA IN DIREZIONE ROMA PER VEICOLO IN AVARIA

Roma, 21 Febbraio 2026 – Alle 9:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana, verso Roma a causa di un camion in avaria alimentato a metano all’altezza del km 284, che ha disperso il proprio carburante sul piano viabile.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Roma.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



Gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, dovranno uscire a Monte San Savino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Valdichiana.

Alle lunghe percorrenze si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana.