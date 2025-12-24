A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 24 Dicembre 2025 – Poco prima delle 7, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 500, che ha visto coinvolti un mezzo pesante che a seguito dell’incidente ha preso fuoco e un’autovettura.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Firenze.

Gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Magliano Sabina, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orte.