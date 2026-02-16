A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LODI E IL BIVIO CON L’A58 VERSO MILANO

Roma, 16 settembre 2026 – Alle ore 11:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Lodi e il bivio con l’A58 in direzione Milano a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 10 che ha visto coinvolto un mezzo pesante intraversato che ha riversato parte del carico.

Al momento all’interno del tratto chiuso si registrano 6 km di coda in direzione Milano.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato.

Agli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Lodi, si consiglia di percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in A1 a Melegnano.

Per le lunghe percorrenze, a chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano, si consiglia di immettersi in A21 verso Brescia, uindi in A4 verso Milano.