A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LODI E BASSO LODIGIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 luglio 2025 – alle ore 21:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Lodi e Basso Lodigiano a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 27 in direzione Bologna, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali si è intraversato sullo spartitraffico centrale causando il blocco del traffico in entrambe le direzioni.

Al momento all’interno dei tratti chiusi si registrano 6 km di coda in direzione Milano e 3 km di coda in direzione Bologna.

A seguito dell’incidente è stata temporaneamente chiusa anche l’entrata di Casalpusterlengo in entrambe le direzioni

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Lodi, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano. Percorso inverso per chi è diretto a Milano.

Per le lunghe percorrenze, per chi proviene da A8/A9 dei Laghi o da A4 Torino-Trieste, si consiglia di percorrere la A4 Torino-Trieste in direzione Trieste, proseguire su A21 Torino-Brescia verso Piacenza e rientrare in A1 all’altezza di quest’ultima. Percorso inverso per chi è diretto verso A8/A9 dei Laghi e A4 Torino-Trieste.

Per chi proviene da Milano si consiglia di percorrere A58 TEEM, proseguire su A35 Brescia-Bergamo-Milano verso Brescia, percorrere la A21 Torino-Brescia verso Piacenza e rientrare in A1 all’altezza di quest’ultima. Percorso inverso per chi è diretto a Milano.