A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON A24 ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON A24 ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI
Roma, 5 agosto 2026 – Alle ore 16:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con A24 Roma-Teramo e la Diramazione Roma Sud verso Napoli a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 575 che ha visto coinvolto un furgone ribaltatosi sulla carreggiata.
Al momento, all’interno del tratto chiuso e in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in transito provenienti da Firenze/L’Aquila e diretti verso Napoli, dopo la deviazione obbligatoria sull’A24 Roma-Teramo, si consiglia di proseguire in direzione Roma/GRA, percorrere il GRA seguendo le indicazioni per Napoli, e rientrare in A1 percorrendo la Diramazione Roma Sud.