A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON A24 ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI

Roma, 5 agosto 2026 – Alle ore 16:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con A24 Roma-Teramo e la Diramazione Roma Sud verso Napoli a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 575 che ha visto coinvolto un furgone ribaltatosi sulla carreggiata.

Al momento, all’interno del tratto chiuso e in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.