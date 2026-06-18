A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD VERSO FIRENZE

Roma, 18 giugno 2026 – Alle ore 15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 317 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registrano 2 km di coda.

Si registrano inoltre 4 km di coda nel tratto compreso tra Valdarno e Incisa verso Firenze in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Incisa.

Sul luogo dell’evento sono intervenuto i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti in transito verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa, si consiglia di seguire la segnaletica gialla indicante “Firenze” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Sud.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle verso Siena, proseguire sul raccordo Firenze-Siena verso Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.