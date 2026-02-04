A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 4 febbraio 2026 – Alle 22:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud, in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 308, dove il traffico è momentaneamente bloccato e si registra 1 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Incisa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Firenze Sud, in direzione Firenze.

Per le lunghe percorrenze, verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita a Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.