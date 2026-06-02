A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE ROMA

Roma, 2 Giugno 2026 – Alle 4:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la D19 Diramazione Roma sud e il bivio co la A24 Roma-Teramo in direzione Roma, a causa di un incidente autonomo di una vettura avvenuto all’altezza del km 568.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico non si segnalano accodamenti.

Gli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Firenze, dovranno percorrere la Diramazione Roma sud, successivamente il Grande Raccordo Anulare e rientrare in autostrada a Roma est sulla A24 Roma-Teramo, per poi proseguire in direzione nord.