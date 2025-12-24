A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A15 PARMA-LA SPEZIA E PARMA IN DIREZIONE BOLOGNA PER INCIDENTE

Roma, 24 Dicembre 2025 – Poco prima delle 5, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A15 Parma la Spezia e Parma, verso Bologna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 102, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso non si registrano accodamenti. Si registra 1 km di coda all’altezza della deviazione obbligatoria sulla A15 Parma La spezia.

Gli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna dopo essere stati deviati sulla A15 Parma-La Spezia, potranno uscire a Parma Ovest, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Parma sulla A1.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Fidenza, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Parma.

Per le lunghe percorrenze in partenza da Milano e dirette verso Bologna si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia in direzione Brescia e successivamente la A22 del Brennero verso Bologna.